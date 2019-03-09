В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напоминают о необходимости просить прощения друг у друга - если не каждый день или каждую неделю, то хотя бы один раз в год. Обычай просить прощения перед Великим постом, добавил Иларион, связан с тем, что церковь призывает своих чад вступить на путь покаяния очищенными.

В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напоминают о необходимости просить прощения друг у друга — если не каждый день или каждую неделю, то хотя бы один раз в год. Обычай просить друг у друга прощения восходит ко временам древнего египетского монашества, то есть, к IV-V векам, напомнил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.По его словам, практически все люди вольно или невольно наносят друг другу какие-то обиды, которые накапливаются в душе человека, так как обидчик не просит у него прощения. Обычай просить прощения перед Великим постом, добавил Иларион, связан с тем, что церковь призывает своих чад вступить на путь покаяния очищенными, простив своих ближних и получив прощение от них.При этом, по его словам, нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать по СМС коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать по СМС просьбу о прощении."Самое трудное — действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, кто находится рядом с нами — может быть, каждый день, — и кто эту обиду носит в сердце", — говорит Иларион.Иногда это представляет собой целый нравственный подвиг, добавляет он, и не случайно церковь призывает верующих к тому, чтобы этот подвиг совершить: без этого самоочищения невозможно вступить на путь покаяния. По словам митрополита Илариона, у человека, которого вы обидели, "надо по крайней мере попросить прощения, а еще лучше — загладить обиду какими-то добрыми делами, добрыми поступками, добрым отношением к человеку".