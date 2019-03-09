Руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талия Минуллина на 8 марта получила в подарок автомобиль Porsche, но пока не знает, как его оформить. О подарке она рассказала телеведущему Леониду Якубовичу - его пригласили в Казань, чтобы поздравить с главным праздником весны женщин, работающих в правительстве Татарстана.

Руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татарстан Талия Минуллина на 8 марта получила в подарок автомобиль Porsche, но пока не знает, как его оформить. О подарке она рассказала телеведущему Леониду Якубовичу — его пригласили в Казань, чтобы поздравить с главным праздником весны женщин, работающих в правительстве Татарстана.Поздравление проходило в зале для брифингов в здании кабмина республики, сообщает портал Inkazan.ru. Минуллина рассказала Якубовичу, что на 8 марта уже получила подарки от поклонников. На вопрос Якубовича о том, есть ли у нее человек, от которого "принять подарок — просто по сердцу", она ответила утвердительно."Да, конечно. Подарил Porsche, но пока не знаю, как его оформлять, потому что мне нельзя", — сообщила она.Момент был запечатлен на видео главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который вел прямую трансляцию мероприятия на своей странице в Instagram.По закону госслужащие не могут принимать в дар ничего кроме обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. При этом запрет не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Однако подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта РФ или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.