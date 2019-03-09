В Белореченском районе Краснодарского края произошло ДТП, жертвами которого стали водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир.

В Белореченском районе Краснодарского края произошло ДТП, жертвами которого стали водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир.Вечером 8 марта на 30 километре автодороги "поселок Мирный – станция Бжедуховская – хутор Беляевский" легковой автомобиль ВАЗ-21043 столкнулся с мотоциклом Suzuki, который двигался в попутном направлении. В результате погиб 25-летний мужчина, управлявший мотоциклом, и 12-летний мальчик, который с ним ехал, передает ТАСС. ГИБДД проводит проверку.