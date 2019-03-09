Актер Владимир Этуш будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Вероятной датой прощания близкие называют 11 марта, понедельник.

Актер Владимир Этуш будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Вероятной датой прощания близкие называют 11 марта, понедельник, сообщил прессе директор театра Вахтангова Кирилл Крок. Похоронят Этуша в семейном склепе.96-летнему актеру стало плохо 8 марта, его госпитализировали в одну из столичных больниц, но спасти жизнь артиста врачам не удалось.Актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов предложил увековечить память Этуша. Это может быть бюст или памятная доска на доме, где жил актер.Коллеги Этуша уже назвали его кончину невосполнимой потерей. Режиссер Владимир Бортко назвал Этуша "умнейшим человеком и замечательным педагогом". Актриса Елена Проклова вспомнила совместную работу с Этушем на съемочной площадке и назвала его "важным человеком в моей жизни". Актриса Ирина Купченко считает Этуша "настоящим и верным человеческой правде".Владимир Этуш снялся более чем в 150 картинах. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию", а детям запомнился его Карабас-Барабас из "Приключений Буратино".