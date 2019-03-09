Знаменитая актриса увлеклась новым видом спорта – серфингом. Наталья Рудова призналась, что сильно пострадала после очередной тренировки.

Знаменитая актриса увлеклась новым видом спорта – серфингом. Наталья Рудова призналась, что сильно пострадала после очередной тренировки.Звезда рассказала, что перед отпуском решила освоить водный вид спорта. Вдохновением для нее стала картина "На гребне волны", которую она посмотрела еще в детстве. "Это фильм, который я смотрела в детстве и который потрясал меня своим совершенством! В главных ролях: невероятные Патрик Суэйзии Киану Ривз!", – поделилась она.Актриса ходит на занятия в специальный центр, где можно покататься наискусственных волнах. Наталья Рудова похвасталась, что недавно ей удалось взятьсвою первую волну, и, по словам звезды, это стало "одним из лучших ощущений вее жизни". Но для этого ей пришлось не один раз упасть. После очереднойтренировки артистка испытала боль во всем теле и теперь вынуждена восстанавливатьсвои силы дома."На первой тренировке я сделала очень крутой вывод – не нужно бояться упасть, падают все! Чем больше падаешь, тем больше у тебя опыта, и тем быстрее ты научишься крепче стоять! На второй тренировке упала раз 15, при этом один раз села на шпагат в воде, на который я садилась с детства. Сейчас я не могу встать с кровати, но безусловно испытываю счастье!", – цитирует актрису издание "".Напомним, в феврале этого года призналась, что страдает от приступов обжорства и даже поправилась на несколько лишних килограммов. Звезде пришлось обратиться за помощью к врачам. Она отметила, что уже сдала ряд анализов, а также прошла несколько процедур, которые положительно сказываются на коже и теле.