Руководители мадридского Реала не прекращают попыток купить в команду новую звезду взамен ушедшего прошлым летом в итальянский Ювентус португальца Криштиану Роналду. Королевский клуб готов заплатить за лидера французского Пари Сен-Жермен бразильца Неймара рекордные 345 млн евро.

Руководители мадридского "Реала" не прекращают попыток купить в команду новую звезду взамен ушедшего прошлым летом в итальянский "Ювентус" португальца Криштиану Роналду. "Королевский клуб" готов заплатить за лидера французского "Пари Сен-Жермен" бразильца Неймара рекордные 345 млн евро.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Неймар полтора года назад перебрался в Париж из испанской "Барселоны" за 222 млн евро. С тех пор вокруг бразильца крутится много слухов, согласно которым он то собирается вернуться в столицу Каталонии, то ищет место в другом суперклубе, то утверждает, что счастлив в "ПСЖ".Но об интересе к Нецмару со стороны "Реала" известно давно, фигура форварда очень нравится президенту "сливочных" Флорентино Пересу, который не оставляет попыток переманить лидера сборной Бразилии. И вот, как сообщает английское издание The Sun, новое предложение "Реала" составляет 300 млн фунтов стерлингов или 345 млн евро.При этом зарплата Неймара в "Королевском клубе" должна составить также рекордные 45 млн евро за сезон. Как и сумма самого возможного трансфера, эта цифра может сделать бразильского нападающего самым высокооплачиваемым игроком в мире.