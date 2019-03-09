Сложные дорожные условия, спровоцированные сильной непогодой, обрушившейся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, стали причиной увеличения количества аварий и появления пробок. Кроме того, из-за снега и сильного ветра закрылся аэропорт Пулково.

Около десятка автомобилей стали участниками дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в первой половине дня в субботу, 9 марта, на трассе в районе города Сестрорецка в Курортном районе Санкт-Петербурга.По данным СМИ, в Петербурге и Ленинградской области из-за сложных дорожных условий, вызванных непогодой, возросло количество аварий, в том числе – массовых, спровоцировавших серьезные пробки и перекрытия движения.Сведений о пострадавших пока не поступало.Отметим, что ранее стало известно о закрытии петербургского аэропорта Пулково, вынужденного временно приостановить работу по причине снегопада и сильного ветра.