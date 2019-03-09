В Нижнем Новгороде завершился скандальный процесс над экс-главой города Сорокиным и бывшими сотрудниками МВД Ворониным и Маркеевым. Они признаны виновными в похищении человека и превышении должностных полномочий в 2004 году. Бывшего экс-главу суд счел их пособником, а также признал его виновным в получении взятки.

В Нижнем Новгороде завершился скандальный процесс над экс-главой городаСорокиным и бывшими сотрудниками МВД Ворониным и Маркеевым. Они признанывиновными в похищении человека и превышении должностных полномочий в2004 году. Бывшего экс-главу суд счел их пособником, а также признал еговиновным в получении взятки.Но сумела ли разобраться в этих двух запутанных до невозможности делах 29-летняя судья Екатерина Кислиденко, задаются вопросом .Ответна этот вопрос содержится в информации, которую собрали сотрудники редакции. Ее проанализировали ведущие юристы и эксперты России.Накануне 8 марта Кислиденко, как впрочем, и на всех предыдущих заседаниях, как будто куда-то очень спешила.7 марта на оглашение приговора Сорокину, Воронину и Маркееву приехали их родственники, все местные СМИ, просто любопытные, – всего набралось около 150 человек.Впервые не явился в суд один из главных свидетелей стороны обвинения – Александр Новоселов.Корреспонденту "НИ" тем не менее удалось с ним поговорить по телефону:– Почему Вы не приехали?– Мне отсоветовали приезжать в целях моей безопасности.– Вы верующий человек?– Да, я служу в церкви, я и сейчас Вас плохо слышу, – тут музыка играет.– А Вы не думали о том, что сегодня можете совершить христианский подвиг?– Какой подвиг?– Заявить в суде, что оговорили людей, и бывших милиционеров тогда бы их освободили прямо в зале суда.– Нет,ни на какой христианский подвиг я не готов. Если я откажусь от своихслов, то получится, что я оговорю сам себя, а знаете, что теперь за это –уголовная ответственность? Я не хочу в тюрьму.Братья Дикины перед объявлением приговора Олегу СорокинуБратья Дикины, как и все, ждали судью перед входом в зал заседаний.БратьяДикины не скрывали своей радости по поводу того, что через несколькоминут Сорокину будет зачитан приговор. Вот что они заявили:– Да, мы понимаем, что в деле Сорокина много "нюансов". И в нашем деле было много "нюансов".– Получается, что у нас в стране "кривосудие", а не правосудие? И Вы пришли на это полюбоваться?– Да, "кривосудие", мы согласны. Но сегодня "кривосудие" оправдано, она для этой не святой троицы станет правосудием.– А вы не заметили, что весь процесс проходит в каком-то скоростном режиме?– Ну, и что с того?Регулярныеотклонения ходатайств стороны защиты, и многие другие нарушения в ходесудебных слушаний имели под собой серьезные основания."Вапреле этого года истекает так называемый срок давности, по одному изэпизодов, – прошло ведь 15 лет. Это, на мой взгляд, и является основныммотивом спешки, в которой проходило все судебное разбирательство, и этоявляется доказательством того, что решение суда было предрешено кем-то.Проще говоря, кто-то заранее решил, каким должен быть приговор, таким они получился – обвинительным. Тут все, как говорится, шито белыминитками", – заявил нам известный российский адвокат Дмитрий Кравченко.Плохоскрываемое желание завершить судебное разбирательство до истечениясрока давности было заметно всем, не только людям, искушенным вюриспруденции.Воттолько один пример: Кислиденко отказалась выслушать показаниясвидетелей защиты. Несколько дней они ждали, когда же их допросят, – недопросили! Судья просто отказалась это сделать. В результате, не смоглидать показания люди, которые могли бы рассказать о том, как на самомделе проводились земельные аукционы.Вот что говорит об этом адвокат Дмитрий Кравченко:"Отказ выслушать свидетелей стороны защиты – это грубое нарушение процессуальных норм. Посудите сами: обвиняемыхлишили их основного права – права на защиту. Свидетели ведь моглидонести до сведения суда наиважнейшую информацию, которая могла бы вкорне изменить ход разбирательства, но, видимо, стороне обвинения этобыло совершенно не нужно".К свидетелям со стороны обвинения у Кислиденко было совсем другое отношение.Так,например, свидетели обвинения по эпизоду так называемой "взятки" былидопрошены в самых сюрреалистичных формах, но только не в форме обычногодопроса в суде.Почему"так называемой взятки"? В 2012 году бизнесмен Мансур Садеков попыталсяпередать деньги в сумме, эквивалентной миллиону долларов, некимгражданам, представлявшимся собственниками ЗАО "Вектрон". Эта московскаяфирма – типичная "однодневка": не вела никакой коммерческойдеятельности, не имела персонала, на счетах – ноль. "Вектрон" обжаловалаукционы по земельным участкам, хотя сам в этих аукционах так и неучаствовал. Некий гражданин Хан, выдавая себя за акционера "Вектрона" икичившийся связями в руководстве антимонопольной службы, побещалСадекову решить вопрос об отзыве жалобы на проведение аукциона вНижегородской области, в результатах которого, как считает обвинение,мог быть заинтересован Сорокин. И хотя сам Сорокин в ходе двух встреч сХаном, инициированных последним, ни слова об этом не сказал, Садеков темне менее поручил своему брату вместе с неким Александром Беспаловым,тоже, вроде бы собственником "Вектрона", заложить в банковскую ячейкуналичные деньги. Садекова арестовали, судили, и хотя он поначалузаявлял, что действовал в интересах Сорокина, позже заявил, что самСорокин об этом не знал. Приговор вынесли, и дело отправили в архивМещаского суда Москвы, но … в 2017 году снова вытащили на свет. Пологике обвинения, Садеков дал таким замысловатым способом Сорокинувзятку в миллион долларов, который он неудачно пытался отдать Беспалову.Но при чем же тут Сорокин, и в чем, собственно, взятка?Обвинение считает, что Садеков рассчитывал на благодарность Сорокина,которая должна была выразиться в общем покровительстве и попустительствепо службе. Обвинение заявило, что Садеков надеялся на содействиеСорокина в выделении земельных участков под строительство АЗС.Эту версию следствия оценил юрист с огромным стажем Дмитрий Артемьев:"Законыи другие нормативные акты ясно устанавливают, что у главы города – яговорю о Сорокине, образно выражаясь, при двуглавой системе местногосамоуправления не было полномочий принимать решения по этой теме. Кромеэтого, еще с 2008 года в Нижегородской области действовала утвержденнаягубернатором концепция развития сети автозаправок, без внесенияизменений в которую и поныне нельзя получить под заправку приглянувшийсяучасток".Но вернемся к теме "национальных нижегородских особенностей допроса" свидетелей.Садеков– главный свидетель обвинения в суд не явился, и это, похоже, всехустроило – и судью Кислиденко, и прокурора, и следователя.ПоказанияСадекова оглашались в его отсутствие. Уважительной причиной сочли то,что этот господин имеет двойное гражданство – России и Литвы… Крометого, были оглашены лишь только "нужные" показания Садекова (от 2014года), а показания, в которых Садеков говорил о неосведомленности Сорокина, суд оглашать не стал.Нои это еще не все. Как стало известно "НИ", на заключительном допросе уследователя Садеков заявил, что покидает страну и в суд не явится. Тоесть – сторона обвинения заранее знала о стопроцентной неявке ключевогосвидетеля в суд, но не предприняла достаточно активных действий дляобеспечения его явки."Витоге суд так и не установил, какие показания дал бы Садеков вприсутствии Сорокина. Этот вопрос тем более важен, что очная ставка,проведенная 28 февраля, была практически сорвана, поскольку наканунеследователь сообщил Сорокину и его защите, что будет проведен еще одинобычный допрос, чем ввел обвиняемого и адвокатов в заблуждение.Вследствие этого при проведении очной ставки не было ни адвоката,который к ней готовился, ни разработанного списка вопросов. На этивопросы Садеков должен был ответить на суде, на котором его не было", – говорит адвокат Дмитрий Кравченко.Затона суде был, так называемый "секретный свидетель", который находился,правда, в другом помещении, так что в лицо его никто не видел. Выступалон под псевдонимом "Шмелев", а голос его был изменен. Этот свидетель наудивление точно изложил фабулу обвинения, но самыми распространеннымиего ответами на вопросы защиты были какие-то по-армейски лаконичные: "незнаю" и "нет информации". Попытки Сорокина и его адвокатов разобраться,на чем основаны заявления свидетеля, пресекались судом, посколькуконкретный ответ мог бы рассекретить его личность.Известный адвокат Андрей Юдин сообщил нам об источнике информации "секретного свидетеля":"Этопросто потрясающе: несколько раз инкогнито открыто ответил, что та илииная информация, которую он сообщает суду, ВНИМАНИЕ: получена им …изИнтернета. Смутило это судью? Да, нисколько! Вот такие свидетели, такое унас правосудие".Ключевогосвидетеля Хана тоже допросили дистанционно. Впрочем, Хан почти ничегоконкретного не сказал, сваливая всю вину на своего "компаньона"Беспалова. Вопрос защиты, доводилось ли ранее Хану выступать в суде поделам о взятках под другими фамилиями, не понравился суду и был снят."Хан– это полицейский провокатор! И мы не случайно задавали ему вопрос отом, в который раз он свидетельствует в процессе по взяткам. Намизвестно, что Хан уже выступал в суде по делу о взятке, когда он самнаписал заявление на главу Озерского района Козлова, который якобывымогал у него взятку за сделку с земельным участком. Суд, кстати,Козлова оправдал, зато с тех пор известно, что Хана в этом делесопровождал оперативный сотрудник, впоследствии осужденный в рамкахсерии дел в отношении участников организованной преступной группировкигенерала Сугробова, того самого Сугробова, который занималсяпровокациями взяток", – заявил в интервью НИ адвокат Дмитрий Кравченко.Нативная реклама RelapНо вот что уж совсем удивительно:независимый эксперт показал в суде, что скрытная запись разговора Хана сСорокиным был сделана не на бытовой диктофон "Олимпус", как утверждалоследствие, а с применением специальной аппаратуры, и опять на нестыковкив суде никто внимания не обратил.Третийсвидетель обвинения по делу о "взятке" – Беспалов вообще числится впокойниках, да, да в покойниках! Именно поэтому на него и сваливал всуде всю вину Хан. Но свидетельство о смерти Беспалова вызывает большиесомнения у защиты.Адвокаты Сорокина склонны думать, что третий свидетель скорее жив, чем мертв, но его безмолвие просто кому-то на руку."Копиюсвидетельства о смерти суду так и не представили, а в копии записи осмерти, случившейся далеко от дома свидетеля, в военном госпитале на югеРоссии вблизи Донецкой области в дни Дебальцевских событий, указаностранное время смерти: 00 часов 00 минут. Обычно так делают, когда времясмерти не установлено или когда агент под вымышленной личностью прячет"концы в воду". Старые показания Беспалова были оглашены в суде, недобавив обвинению ни одного нового аргумента".Странные свидетели; странная логика самого обвинения во взятке, которую сам Олег Сорокин никому не давал, и ни кого не получал.Логика обвинения странная, потому что она входит в прямое противоречие с фактами, а точнее – с хронологией событий.последовательность событий на самом деле в 2012 году была такова: намомент передачи "взятки" московской фирме "Вектрон" жалоба этой компанииУЖЕ была рассмотрена, и её в принципе невозможно было отозвать, утверждает адвокат Андрей Юдин:"ЗаинтересованностьСорокина в абсурдном отзыве уже рассмотренной жалобы, обвинениепопыталось аргументировать лишь общими рассуждениями. Сам же Сорокиннесколько раз повторил, что обвинение во взятке для него оскорбительно.Новернемся к теме спешки, – она того заслуживает, ведь не блох же ловитьсобирались в районном суде следователь, прокурор и Екатерина Кислиденко,а решать судьбу трех семей, в которых есть дети, трех семей, кормильцыкоторых в общей сложности на 27 лет лишались бы в случае обвинительногоприговора или – не лишались свободы…течение всего февраля 2019 года судебные заседания проводились каждыйрабочий день с 9 утра до 18 часов с часовым перерывом на обед.Подсудимыеиз-за этого вынуждены были принимать пищу стоя в грязном помещении безмебели. Некоторые заседания заканчивались значительно позже, а однозатянулось почти до полуночи.При таком ритме жизни подсудимые, которых рано утром этапировалииз СИЗО, а возвращали в камеры практически ночью, стали на глазахтерять здоровье, говорит адвокат Дмитрий Кравченко:"УВоронина случилось кровоизлияние в глаз, а Маркееву, у которогодиагностирован диабет, не раз приходилось вызывать скорую помощь,фиксировавшую повышенное давление и опасно высокий уровень сахара вкрови. Во дворе суда стал ежедневно дежурить реанимобиль".Чтобыуспеть, суду пришлось пойти на многое: с середины января суд сталотказывать защите в рассмотрении заявляемых ходатайств, которые одно задругим снимались с рассмотрения, а затем ходатайства защиты и вовсеперестали приниматься. Суд не раз разъяснял, что ходатайства могут бытьзаявлены позднее, обещал защите дать возможность высказаться позже походу процесса, но не сдержал слова.Да что там говорить? Суд даже не дал подсудимым ознакомиться с вещественными доказательствами."Этии другие вопиющие факты позволили подсудимым и нам заявить о заведомопредвзятом и заказном характере суда, о явно выраженном обвинительномуклоне судебного процесса, о систематическом нарушении принциповсостязательности и равенства сторон, а также о заранее предопределенномисходе процесса. В ходе процесса сторона защиты не менее десяти раззаявляла отводы председательствующему в суде, однако эти ходатайствапоначалу отклонялись, а затем и вовсе перестали рассматриваться".Не удивительно, что уже к 4 марта у всех стали сдавать нервы.Так в этот день, когда обвиняемым было предоставлено слово, бывший сотрудник угрозыска Роман Маркеев от него просто отказался.Какуже писали "НИ", по версии следствия Сорокин, а также двое бывшихсотрудников МВД Маркеев и Воронин в 2004 году в рамках ​оперативногоэксперимента вывезли в лес мужчину –Александра Новоселова, который, поих данным, имел информацию о заказчиках покушения на убийство ОлегаСорокина. Покушение произошло в 2003 году, будущий мэр Нижнего Новгородачудом выжил – в него попали три выпущенных из автомата пули.В лесу Новоселов назвалзаказчиков покушения на Сорокина – братьев Дикиных. А потом заявил, чтов лесу его били, душили пакетом, выстрелили над ухом, а Олег Сорокинпоказывал ему шрамы, оставшиеся на теле после покушения, грозил стопором в руках отрубить ему ногу, поэтому, мол, он и оговорил братьевДикиных, подчиненным одного из которых он тогда являлся.Позже информация Новоселова подтвердилась, и за покушение на Сорокина Дикин был приговорен судом к 16 годам лишения свободы.Освободились Дикины лишь в 2016 году.Насуде Воронин и Маркеев доказывали, что Александр Новоселов врет ожестоких побоях, а лесной эксперимент проходил в строгом соответствии сзаконом об ОРД – оперативно-розыскной деятельности. Закон этот, кстати,позволяет наносить контролируемый вред здоровью для раскрытияпреступлений.Этуверсию полностью подтвердил и бывший заместитель начальниканижегородского ГУВД генерал Виктор Цыганов, санкционировавшиймероприятие. И сделал он это прямо в суде!Судья,судя по всему, не придала этому никакого значения – она все равноприговорила Маркеева к 5 годам строгого режима с лишением званияподполковника.Сорокинв своем последнем слове попытался защитить бывших милиционеров Мареева иВоронина, которые нашли тех, кто организовал на него покушение – тоесть раскрыли особо тяжкое преступление, за что теперь и будут … сидеть втюрьме:"Новоселов былосуждён за телефонный терроризм. Вот ему мы верим, а многочисленнымсвидетелям, сослуживцам, руководителям этих подсудимых никто не верит.эти люди за свою жизнь ничего не нарушили, они ничего, кромеблагодарностей и наград, от государства не получили, не заработалибогатства, даже за границей ни разу не были.Вашачесть, я считаю, что приговор должен быть не таким суровым по отношениюк ним, он вообще должен быть отменен. Уголовное преследование этих двухлюдей подрывает веру в справедливость у огромного количества людей".ПолковникВоронин, за которого попытался вступиться Сорокин, пришел в милициюрядовым и отслужил сорок два года. Он на протяжении многих летвозглавлял отделы ГУВД, занимавшиеся оперативным внедрением и раскрытиемтяжких и особо тяжких преступлений. Сам не раз работал под прикрытием,прошел две войны – в Карабахе и Чечне, имеет ордена и наградной пистолет– человек-легенда.Прокурор же Елена Шкареднаяпопросила судью наказать Воронина 8 годами строгого режима с лишениемзвания полковника в целях его "перевоспитания". Судья "смягчила"наказание до пяти с половиной лет.В своем последнем слове Воронин весьма и весьма эмоционально отреагировал на заявление прокурора о перевоспитании:"Намтут сказали, что мы Конституцию нарушили. Да, мы нарушили, но мынарушили только, ограничив свободу передвижения в соответствии сзаконом. Специальная функция закона преобладает над общей функцией. Что,надо было смотреть, как Новосёлов покрывает заказчиков убийства?! Надобыло торопиться, и мы это сделали. Я не заработал на дворцы. Обидно нето, что нам тут сроки по 8 лет просят, а то, что госпожа обвинительутверждает, что этот срок достаточен мне для перевоспитания. Как онаменя перевоспитывать собирается? Мне только осталось ехать в Донбасс,брать автомат и воевать против России".Как же нужно было "довести" настоящего полковника, чтобы он в суде сказанул такое!Правда,сторона обвинения сделала все, чтобы эти слова никто не услышал:телевидение не допустили на это заседание. И по этому поводу высказалсяОлег Сорокин:"Все,что здесь происходит, это попытка придать легитимность решению,принятому давно и не здесь. Это сразу стало понятно, когда запретилисъемки в зале".Правды ради: судьи по всей стране, не только в Нижнем Новгороде, не очень-то любят, чтобы на заседания приходили телевизионщики.Практикузакрытости судов с одной стороны, и недостаточное внимание самих СМИ креальным проблемам конкретных людей, в том числе и обвиняемым – с другойна днях открыто осудила Елена Афанасьева, член Света Федерации:"Каждыйимеет право на защиту, в том числе людей, обличенных властью, защитуобщественности, защищаться с привлечением средств массовой информации.Когдамы видим федеральные СМИ, мы видим, как много несправедливости творитсяна международной площадке. И, к сожалению, в этой массе информации мыне видим, что у нас происходит внутри страны.Мыпотихоньку начинаем скатываться к тому, что без вины виноватый человекпо желанию кого-то, под давлением кого-то может оказаться в местах нестоль отдаленных".ОлегСорокин считает, что у всего этого "судебного" процесса естьполитическая подоплека – и именно она привела его на скамью подсудимыхспустя 15 лет после "совершения" преступления в 2004 году:"И вот только в 2017 году все случается, что совершенно случайно совпадает со сменой губернатора Нижегородской области".Прокурор Елена Шкаредная попросиласудью Кислиденко наказать Сорокина 12 годами колонии строгого режима свыплатой штрафа в 15-кратном размере суммы взятки (460,8 млн. рублей –прим автора), и судья согласилась.ПравозащитникАндрей Бабушкин считает, что современные следователи, расследуяпреступления, мягко выражаясь, не дорабатывают в отношении сборанеопровержимых доказательств вины подозреваемых, а судьи, в большинствеслучаев, "идут навстречу" стороне обвинения:"Казалосьбы, радостное сообщение пришло в прошлом году: впервые со времен ГУЛАГау нас в стране оказалось за решеткой меньше 500 тысяч человек. Норадоваться рано – многие тысячи из этих людей, а может быть и десяткитысяч не должны находиться в тюрьме, так как все они являются объектомследственного произвола".В связи с многочисленными вопросами к ходу судебного разбирательства "по-кислиденковски",и просвечивающим сквозь судебную мантию предвзятом характере суда,защита Олега Сорокина, Евгения Воронина и Роман Маркеева намеренаобжаловать приговор, добиваясь полного оправдания подсудимых.О том, что в этом процессе было много нарушений говорит и адвокат, доктор юридических наук, руководитель секции Анализа проблем судебно-экономической ЭкспертизыМеждународного Союза (Содружества) адвокатов Шамиль Хазиев."Удивляет, как при регулярных указанияхруководителей государства на необходимость справедливого суда все еще встречаютсяслучаи столь существенных ограничений прав защиты в конкретных делах. Конечно,высшим судам нужно внимательно отслеживать такие ситуации". – заявил юрист.