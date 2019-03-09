Голкипер футбольной сборной Словении и мадридского клуба Атлетико Ян Облак может уже ближайшим летом перебраться в стан самой богатой команды Франции – столичного Пари Сен-Жермена. Парижане ищут напарника и потенциального сменщика для итальянского ветерана Джанлуиджи Буффона.

Голкипер футбольной сборной Словении и мадридского клуба "Атлетико" Ян Облак может уже ближайшим летом перебраться в стан самой богатой команды Франции – столичного "Пари Сен-Жермена". Парижане ищут напарника и потенциального сменщика для итальянского ветерана Джанлуиджи Буффона.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Буффон прошлым летом заключил с "ПСЖ" контракт по схеме "1+1", что, впрочем, не гарантирует итальянцу не только места первого номера в следующем сезоне, но и вообще продления соглашения. Как сообщает испанская Marca парижане ищут более молодого и перспективного вратаря.И вот в сферу интересов чемпионов Франции попал Облак, который неплохо смотрится в воротах "матрасников" из Мадрида. При этом текущее соглашение словенца с "Атлетико" рассчитано до лета 2021 года и парижанам придется выплатить за досрочное расторжение контракта, по разным данным, от 30 до 45 млн евро.