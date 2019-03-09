Недавний концерт в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, где прозвучала шуточная песня о ядерной бомбардировке США, свидетельствует о необходимости изменения нынешнего статуса этого храма, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Недавний концерт в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, где прозвучала шуточная песня о ядерной бомбардировке США, свидетельствует о необходимости изменения нынешнего статуса этого храма, считает председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Выступая в субботу, 9 марта, в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", он указал, что сейчас Исаакиевский собор находится в "ненормальном статусе". Храм должен принадлежать Церкви, подчеркнул митрополит.Вместе с тем, продолжил он, Исаакий может сохранить все свои музейные функции, а также предоставлять свои помещения для концертов — в Русской православной церкви не видят в этом ничего предосудительного.В этой связи митрополит Иларион напомнил о практике, существующей в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя: богослужения там не проводятся, и может исполняться как религиозная, так и светская, в том числе эстрадная, музыка. "Все это происходит в рамках приличий и не вызывает ни у кого соблазна", — отметил представитель РПЦ.23 февраля в рамках праздничного концерта Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил в Исаакиевском соборе шуточную бардовскую песню, герои которой отправились бомбить США на подводной лодке. Видео выступления было опубликовано в интернете.Комментируя эту песню, митрополит Иларион высказал мнение, что "таких событий не должно происходить, потому что стены храма должны оглашаться священными песнопениями".