Неизвестный, взломав телефонный аккаунт для пользования каршеринговыми услугами, тайно похитил из автомобилей компании, припаркованных в разных частях района, 5 автомагнитол...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали 18-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже автомагнитол.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное с заявлением о краже обратился представитель каршеринговой компании. По словам заявителя, неизвестный, взломав телефонный аккаунт для пользования каршеринговыми услугами, тайно похитил из автомобилей компании, припаркованных в разных частях района, 5 автомагнитол.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель столицы. Похищенное изъято.По данному факту дознанием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22