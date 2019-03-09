Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Украина теперь будет развивать высокоточное ракетное оружие, поскольку больше нет ограничений, касающихся дальности полета ракет. Это сделает агрессора сдержаннее, а оборону Украины надежнее, добавил президент и напомнил, что Россия приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а США вышли из него.

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Украина теперь будет развивать высокоточное ракетное оружие, поскольку больше нет ограничений, касающихся дальности полета ракет. Это сделает агрессора сдержаннее, а оборону Украины надежнее, добавил президент и напомнил, что Россия приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а США вышли из него, передает "Интерфакс".В то же время, по мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, Порошенко пытается внедрить в стране новый тип духовный оккупации, избавляясь от российского наследия и пытаясь лишить свой народ памяти и разума.И оправдывать это именем Тараса Шевченко – кощунство, сообщает РИА Новости.Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что избавление от "культурной оккупации" - попытка набрать баллы в предвыборной гонке.А депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко уверяет, что "культурная оккупация" началась как раз с приходом Порошенко к власти с насильственной украинизацией российского населения, передает РИА Новости.На Украине пытаются запретить все, что связано с Россией. Рада рассматривает законопроект, согласно которому украинский язык должен будет использоваться во всех сферах жизни.