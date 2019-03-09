В результате столкновения с крупным морским животным скоростной паром получил пробоину, подводные крылья погнулись.

Порядка 90 человек пострадали при столкновении парома с китом в Японии, сообщает агентство Kyodo.Паром выполнял рейс Ниигата — остров Садо. Незадолго до причала паром на высокой скорости врезался в подводный объект, предположительно, проплывавшего рядом кита. В результате столкновения скоростной паром получил пробоину, подводные крылья погнулись. На борту находились более 120 пассажиров, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.