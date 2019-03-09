Автомобильный регистратор запечатлел момент столкновения спорткара Audi R8 с военным грузовиком, произошедшего в Ростове-на-Дону. Спортивному автомобилю требуется дорогостоящий ремонт, КамАЗ практически не пострадал.

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие момент дорогостоящего дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую среду, 6 марта, в Ростове-на-Дону.Водитель спорткара Audi R8 не справился с управлением и врезался в военный грузовик КамАЗ, находившийся в правом ряду. После этого спортивную машину раскрутило вокруг своей оси.Как сообщали СМИ, никому из участников инцидента медицинская помощь не потребовалась.Судя по видео, снятым на месте аварии, Audi получила серьезные повреждения, КамАЗ практически не пострадал.По одной из версий, мужчина, находившийся за рулем спорткара утверждал, что его подрезал патрульный автомобиль, после чего он врезался в припаркованный грузовик, однако выводы о подлинных причинах ДТП можно будет делать только после изучения полицейскими всех обстоятельств произошедшего.