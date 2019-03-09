Президент России Владимир Путин распорядился создать культурно-образовательные и музейные комплексы в нескольких регионах страны.

Президент России Владимир Путин распорядился создать культурно-образовательные и музейные комплексы в нескольких регионах страны. До 25 апреля 2019 года должны быть разработаны принципы создания и работы центров во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.Контролировать ход выполнения указа Путина будут председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а на местах — губернаторы Олег Кожемяко, Антон Алиханов, Сергей Цивилев, Дмитрий Овсянников.К созданию концепций привлекут представителей культурной сферы и экспертов, пишет РИА Новости.Комплексы должны быть построены и принять первых посетителей не позднее 31 декабря 2023 года. Контроль за финансовыми расходами на строительство возложен на главу Минфина Антона Силуанова.