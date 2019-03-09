Руководство аэропорта Пулково открыло воздушную гавань для отправки и приема самолетов.

Руководство аэропорта Пулково открыло воздушную гавань для отправки и приема самолетов. Плохие погодные условия в субботу утром вынудили закрыть аэропорт, пишет РИА Новости.Из-за сильного ветра и снега несколько авиалайнеров были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Пулково возобновил работу в 14.20 по московскому времени.Синоптики ранее предупредили о порывах ветра до 22 метров в секунду в Санкт-Петербурге.