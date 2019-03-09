Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша. Актер скончался в одной из больниц столицы в возрасте 96 лет. Слова соболезнования президента опубликованы на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша. Актер скончался в одной из больниц столицы в возрасте 96 лет. Слова соболезнования президента опубликованы на сайте Кремля.По словам президента, Этуша знали и любили миллионы людей, он был поистине народным артистом и подлинной легендой знаменитой "вахтанговской" школы. Артист также был фронтовиком-добровольцем, мужественным и честным человеком, напомнил Путин. Светлая память о нем, по словам президента, навсегда сохранится в наших сердцах.Свои соболезнования родным и близким Владимира Этуша выразили его коллеги по Театру имени Евгения Вахтангова, которому он посвятил свой талант и в котором пройдет церемония прощания. "До последних дней он был на сцене и уходил с нее под бурные овации", — говорится в сообщении на сайте театра.Соболезнования выразили, в частности, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.