Пятеро студентов из Ингушетии, которые пропали в Египте в прошлом году, нашлись: оказалось, что они находятся в пенитенциарном учреждении Каира. Об этом сообщает аппарат ингушского уполномоченного по правам человека.

Пятеро студентов из Ингушетии, которые пропали в Египте в прошлом году, нашлись: оказалось, что они находятся в пенитенциарном учреждении Каира. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на аппарат ингушского уполномоченного по правам человека.Российское посольство в Египте запросило у компетентных органов этой страны разрешение на посещение граждан РФ.На вопросы о причинах задержания уроженцев Ингушетии египетские власти ссылаются на чрезвычайное положение, действующее в стране с апреля 2017 года. В соответствии с ним, правоохранительные органы не предоставляют сведений об иностранцах, задержанных за нарушения местного законодательства.