Эксперты опасаются, что выборы президента Украины могут закончиться очередным государственным переворотом. Свергать Петра Порошенко готовы десятки тысяч боевиков, предупреждают специалисты.

Эксперты опасаются, что выборы президента Украины могут закончиться очередным государственным переворотом. Свергать Петра Порошенко готовы десятки тысяч боевиков, предупреждают специалисты.Петр Порошенко и его команда, кажется, уже не верят, что ему удастся победить на ближайших выборах в первом туре. Второй же тур, считают специалисты, может стать для политика роковым."Второй тур может оказаться, если он еще туда выйдет, "референдумом против Порошенко", – цитирует издание Politnavigator киевского политолога Владимира Фесенко. Соревноваться с ним могут либо Владимир Зеленский, либо Юлия Тимошенко. Оба варианта грозят властям своими проблемами.Так, Владимир Зеленский способен привлечь к себе голоса русскоязычных избирателей. Вместе с теми, кто будет голосовать принципиально против Порошенко, они составят подавляющее большинство и не позволят нынешнему президенту Украины закрепиться на своем месте.Поддержка избирателями Юлии Тимошенко может спровоцировать силовой сценарий государственного переворота. Она, а также часть оппозиции, могут не признать результаты выборов. "Соответственно, они начнут войну не только в судах, но и на улице", – уверен Владимир Фесенко."Эти люди выйдут на улицу. Да, может, это не будет такой большой майдан, как в 2004 или в 2013 году, но достаточно будет на улице нескольких десятков тысяч, чтобы возник очень серьёзный, острый политический кризис уже после первого тура", – подчеркнул политолог.