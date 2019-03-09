Ксения Собчак будет любой ценой добиваться того, чтобы сын остался с ней после окончательного расставания с Максимом Виторганом. Такую версию выдвинула парапсихолог Ружена Кузина.

Ксения Собчак будет любой ценой добиваться того, чтобы сын остался с ней после окончательного расставания с Максимом Виторганом. Такую версию выдвинула .По мнению Ружены, cудьба сына Cобчак такова, что он останется с ней. "Мать будет бороться за ребенка до последнего вздоха. Она этого добьется",Парапсихолог добавила, что Виторган сейчас в ярости, так как ситуация развивается не в его сторону. "Судьба Витограна – от любви и отношений с Собчак не останется и следа. Долгое время они даже не будут видеться. Отношения останутся натянутыми. Даже дружеских отношений у них не будет", – резюмировала эксперт.Ранее Ксения Собчак и Максим Виторган сделали совместное заявление. Пара прокомментировала слухи об их отношениях: похоже, развод не за горами.Заявление звезды опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram. Ксений Собчак и Максим Виторган одновременно сообщили, что все идет к разводу: оказывается, они уже давно не живут вместе."Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – пишут они. Собчак и Виторган отдельно отметили, что не изменяли друг другу.