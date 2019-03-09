На очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Осло, российские лыжники заняли три первых места в гонке на 50 километров классическим стилем. Золото досталось Александру Большунову, финишировавшему с результатом 2 часа 23 минуты 49,8 секунды.

На очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Осло, российские лыжники заняли три первых места в гонке на 50 километров классическим стилем. Золото досталось Александру Большунову, финишировавшему с результатом 2 часа 23 минуты 49,8 секунды.Серебро взял Максим Вылегжанин, для которого эта гонка стала последней в спортивной карьере. Он отстал от Большунова на одну секунду. В тройке призеров оказался еще один россиянин Андрей Ларьков, уступивший лидеру +1,6 секунды.Российские лыжники Илья Семиков и Алексей Червоткин заняли соответственно четвертое и десятое места. Еще один представитель России Александр Бессмертных не смог закончить гонку.