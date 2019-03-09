В рамках группового этапа хоккеистки сборной России встречались с канадской командой на Универсиаде в Красноярске. Россиянки добились победы со счетом 4:2 и вышли в полуфинал соревнований, где сразятся с американками.

В рамках группового этапа хоккеистки сборной России встречались с канадской командой на Универсиаде в Красноярске. Россиянки добились победы со счетом 4:2 и вышли в полуфинал соревнований, где сразятся с американками.В составе сборной России шайбы забросили Алевтина Штарева, Анна Шибанова, Валерия Павлова и Анна Шохина.Хоккейные полуфиналы пройдут 10 марта. Россия сыграет с США, а Канада – с Японией.