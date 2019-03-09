Сборная России продолжает собирать медальный урожай на Универсиаде в Красноярске. Вслед за победными мужскими и женским эстафетами в лыжных гонках российские биатлонисты завоевали золото в одиночной смешанной эстафете. Эта медаль стала для национальной команды 30-й наградой высшей пробы на турнире.

Сборная России продолжает собирать медальный урожай на Универсиаде в Красноярске. Вслед за победными мужскими и женским эстафетами в лыжных гонках российские биатлонисты завоевали золото в одиночной смешанной эстафете. Эта медаль стала для национальной команды 30-й наградой высшей пробы на турнире.Победу России в биатлоне принесли Александр Дедюхин и Валерия Васнецова. Таким образом, по количеству золотых медалей на одной Универсиаде российская сборная обновила собственный рекорд, установленный в 2017 году в Алма-Ате (29 наград высшей пробы).Всего в активе россиян на турнире в Красноярске уже 83 (30 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые) медали.