Инсайдеры сообщают, что дни аргентинского специалиста Сантьяго Солари на посту главного тренера клуба Реал (Мадрид) сочтены. Сливочные под рукой 42-летнего наставника в последние дни растерял все шансы хотя бы на один трофей в сезоне, так что аргентинцу прочат весьма скорую отставку.

Инсайдеры сообщают, что дни аргентинского специалиста Сантьяго Солари на посту главного тренера клуба "Реал" (Мадрид) сочтены. "Сливочные" под рукой 42-летнего наставника в последние дни растерял все шансы хотя бы на один трофей в сезоне, так что аргентинцу прочат весьма скорую отставку.Последней каплей в этой истории стало унизительное домашнее поражение в Лиге чемпионов от голландского "Аякса" (1:4), которое "сливки" потерпели после гостевой победы 2:1. "Реал" вылетел из главного евротурнира, который он выигрывал три предыдущих сезона подряд во главе с французом Зинедином Зиданом.Ранее мадридисты проиграли в полуфинале Кубка Испании главному оппоненту на внутренней арене – "Барселоне" (1:1 и 0:3), — а также проиграли каталонцам на своем поле в чемпионате страны (0:1), потеряв последние шансы в борьбе за первенство. "Реал" отстает в Примере от "Барсы" на 12 очков и, думается, ему будет трудно даже взять серебро.Инсайдеры в клубе, на которых ссылается ESPN, сообщают, что руководство клуба из столицы Испании ведет переговоры с двумя бывшими наставниками "Реала" – Зиданом и португальцем Жозе Моуринью. Якобы, француз считается приоритетной кандидатурой, но он не хочет приходить в срочном порядке, а хотел бы обсудить детали контракта ближе к лету. В свою очередь синьор Жозе готов взяться за дело немедленно.