Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг арестован на два месяца. Такое решение вынес судья Александр Скрипст в Домодедовском городском суде.

Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг арестован на два месяца. Такое решение вынес судья Александр Скрипст в Домодедовском городском суде.На аресте Горринга настаивало следствие, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следком обвинил его в посредничестве при получении взятки размером 5 миллионов рублей. Он получил деньги за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района (МО). Сумма предназначалась председателю Ленинского районного совета депутатов Александру ГазейкинуАдвокат Николай Казанцев обвинения отверг и упомянул, что дело было возбуждено 8 лет назадГорринга задержали во Внукове в пятницу. В январе 2018 года Росгеология оказалась в центре скандала из-за стрима Горринга, в котором он в ходе общения с пользователями онлайн-игры матерится, угрожает, рассказывает о взаимоотношениях внутри компании. После видео Горринга уволили, генеральный директор холдинга Роман Панин получил выговор, Минприроды инициировало проверку в компании, передает ТАСС.