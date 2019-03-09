Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем пройдет в театре Вахтангова.

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем пройдет в театре Вахтангова, а похороны - на Новодевичьем кладбище. Он найдет последнее пристанище в семейном склепе.96-летний актер ушел из жизни в Москве в субботу, пишет РИА Новости. Дата и время траурной церемонии сейчас определяются, рассказал директор театра Вахтангова Кирилл Крок. Из-за проблем со здоровьем Этуш в последние дни лежал в больнице, сообщает "Интерфакс".Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. Учился в Щукинском училище. Ушел добровольцем на фронт в 1941 году, был тяжело ранен, закончил войну старшим лейтенантом. Награжден орденом Красной звезды и медалями.Известен десятками ролей в театре и кино, в том числе в фильмах "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Двенадцать стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".