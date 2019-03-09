Российская сборная стала недосягаемой для соперников по количеству завоеванных золотых медалей на Универсиаде в Красноярске. На счету нашей команды уже 26 наград высшей пробы. Таким образом, россияне досрочно победили в медальном зачете турнира.

Российская сборная стала недосягаемой для соперников по количеству завоеванных золотых медалей на Универсиаде в Красноярске. На счету нашей команды уже 26 наград высшей пробы. Таким образом, россияне досрочно победили в медальном зачете турнира.Второе место по количество золота занимают спортсмены из Южной Кореи. В их активе лишь шесть первых мест на Универсиаде. Третьей идет сборная Швейцарии (2 золота).Ранее российская команда установила новый рекорд по общему числу завоеванных медалей на студенческом турнире.