Российская сборная стала недосягаемой для соперников по количеству завоеванных золотых медалей на Универсиаде в Красноярске. На счету нашей команды уже 26 наград высшей пробы. Таким образом, россияне досрочно победили в медальном зачете турнира.
Российская сборная стала недосягаемой для соперников по количеству завоеванных золотых медалей на Универсиаде в Красноярске. На счету нашей команды уже 26 наград высшей пробы. Таким образом, россияне досрочно победили в медальном зачете турнира.
Второе место по количество золота занимают спортсмены из Южной Кореи. В их активе лишь шесть первых мест на Универсиаде. Третьей идет сборная Швейцарии (2 золота).
Ранее российская команда установила новый рекорд по общему числу завоеванных медалей на студенческом турнире.