Мужская сборная России по хоккею с мячом не встретила серьезного сопротивления в полуфинальном матче с финской командой на Универсиаде в Красноярске. Россияне разгромили соперника со счетом 11:1. Хет-трик в составе победителей оформил Егор Дашков. Дублем отметился Богдан Павенский.

Мужская сборная России по хоккею с мячом не встретила серьезного сопротивления в полуфинальном матче с финской командой на Универсиаде в Красноярске. Россияне разгромили соперника со счетом 11:1. Хет-трик в составе победителей оформил Егор Дашков. Дублем отметился Богдан Павенский.Помимо них за сборную России отличились Николай Конков, Александр Легошин, Сергей Ган, Владислав Веселов, Семен Чупин и Владислав Кузнецов.В финале российская команда сразится с победителем встречи между шведами и норвежцами. Она состоится 9 марта чуть позже. Решающий поединок пройдет 10 марта в 15:00 по московскому времени.Ранее на турнире женская сборная России по бенди завоевала серебряные медали, уступив в финале команде Швеции.