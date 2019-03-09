В Астане завершился четвертый тур командного чемпионата мира по шахматам. Мужская сборная России встречалась с командой Англии. Соперники не смогли выявить победителя. Все партии завершились вничью.

В Астане завершился четвертый тур командного чемпионата мира по шахматам. Мужская сборная России встречалась с командой Англии. Соперники не смогли выявить победителя. Все партии завершились вничью.За россиян выступали Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин и Владислав Артемьев. Наша команда делит второе место с иранскими гроссмейстерами, набрав 10 баллов.В пятом туре сборная России сыграет с командой Казахстана. Встреча состоится 9 марта.