В Instagram раскритиковали певца Сергея Шнурова за стихотворение к 8 марта.

В Instagram раскритиковали певца Сергея Шнурова за стихотворение к 8 марта.Шнуров предложил мужчинам в качестве поздравления строки, в которых упоминается тема домашнего насилия, и пострадавшей стороной в нем в "сказочной" России оказываются представители сильного пола. Героя стихотворения избивает стокилограммовая жена.Завершается оно суровым наставлением для мужчин.Подписчики посчитали его шутки неуместными, поскольку статистика в России печальна. От домашнего насилия продолжают гибнуть женщины.