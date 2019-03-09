В Москве состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф в Западной конференции между столичным Спартаком и санкт-петербургским СКА. Армейцы в гостях смогли добиться победы со счетом 2:1 и вышли в следующую стадию Кубка Гагарина.

В Москве состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф в Западной конференции между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА. Армейцы в гостях смогли добиться победы со счетом 2:1 и вышли в следующую стадию Кубка Гагарина.В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев и Сергей Плотников. Спартаковцы лишь в самой концовке игры сумели пробить вратаря гостей Магнуса Хелльберга. У хозяев льда отличился Илья Зубов.Во втором раунде плей-офф команда Ильи Воробьева встретится с ярославским "Локомотивом". В другой полуфинальной паре Западной конференции ЦСКА сразится с московским "Динамо".