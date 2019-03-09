Информация о задержании бывшего первого замглавы госхолдинга Росгеология Руслана Горринга подтвердилась, сообщили в Следкоме.

Информация о задержании бывшего первого замглавы госхолдинга "Росгеология" Руслана Горринга подтвердилась, сообщили в Следкоме.Его задержали во Внукове, сейчас везут к следователю для допроса по делу о крупном мошенничестве.Горринга уволили 29 января решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после публикации его стрима. В ролике Горринг матерился, угрожал физрасправой, рассказывал, как уволил сотрудницу за то, что заказала ему билет не первого класcа, а потом помиловал, отправив в филиал. Также рассказал о встрече с фигурантом списка "Форбс".После скандала по поручению вице-премьера Минприроды Алексея Гордеева началась проверка деятельности "Росгеологии". Результаты будут в течение месяца.