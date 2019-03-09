В субботу следствие по делу бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга попросило суд об аресте подозреваемого.

В субботу следствие по делу бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга попросило суд об аресте подозреваемого. В пятницу Горринга задержали в аэропорту Внуково.Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС. Расследование его деятельности идет с 2011 года.В январе Горринг опубликовал в Интернете скандальное видео, в котором нецензурно ругал сотрудниц своего аппарата в Росгеологии.Минприроды инициировало проверку всей финансово-хозяйственной деятельности Росгеологии.