Российский сноубордист Андрей Соболев оказался победителем соревнований по параллельному гигантскому слалому, которые в эти дни проходят на этапе Кубка мира в Швейцарии. В финале он сумел опередить своего соотечественника Дмитрия Логинова, занявшего второе место.

Российский сноубордист Андрей Соболев оказался победителем соревнований по параллельному гигантскому слалому, которые в эти дни проходят на этапе Кубка мира в Швейцарии. В финале он сумел опередить своего соотечественника Дмитрия Логинова, занявшего второе место.Третьим стал Дарио Кавицель из Швейцарии, в малом финале обыгравший еще одного россиянина Дмитрия Сарсембаева.Победу в общем зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе одержал словенец Тим Мастняк. Лучший из россиян Андрей Соболев занял четвертое место.В соревнованиях у женщин россиянка Милена Быкова взяла золото в параллельном гигантском слаломе этапе Кубка мира в Швейцарии.