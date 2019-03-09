Роковой стала для офицера Вооруженных сил Украины попытка прекратить пьянку, устроенную его подчиненными. Пятеро военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, распивавших спиртное и обнаруженных лейтенантом Слободой во время ночного обхода, в ответ на замечание командира взвода в упор расстреляли его.

Роковой стала для офицера Вооруженных сил Украины попытка прекратить пьянку, устроенную его подчиненными. Пятеро военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, распивавших спиртное и обнаруженных лейтенантом Слободой во время ночного обхода, в ответ на замечание командира взвода в упор расстреляли его.О случившемся рассказал журналистам официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, передает РИА Новости. Инцидент, по его словам, произошел 6 марта. По словам Басурина, подобные случаи по-прежнему не фиксируются в официальных военных сводках, дабы не афишировать перед общественностью творящийся в ВСУ беспредел.В украинской армии часты случаи неуставных взаимоотношений, приводящие к дезертирству и самоубийствам. По данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса на минувший декабрь, небоевые потери ВСУ с 2014 года превысили 10 тысяч человек. Еще одна "страшная проблема" ВСУ — самоубийства.Но главная причина гибели украинских военнослужащих в Донбассе — подрыв на собственных минных заграждениях у линии соприкосновения. Об этом рассказал на брифинге в Луганске в августе прошлого года официальный представитель оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.