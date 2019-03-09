Достоверность информации из дневника офицера СС Эгона Олленхауэра о сокровищах нацистов вызывает сомнения.

Достоверность информации из дневника офицера СС Эгона Олленхауэра о сокровищах нацистов вызывает сомнения. Своим мнением на эту тему поделился с телеканалом "Звезда" историк, специалист по истории Третьего рейха Константин Залесский.Ранее в прессе появились фотографии отдельных страниц дневника офицера СС. Из записей следует, что после перехода советских войск в наступление Адольф Гитлер приказал спрятать золото, монеты, ювелирные изделия и произведения искусства в 11 местах на территории современной Польши.Залесский сомневается как в достоверности информации, так и в подлинности самого дневника. Так, по словам Залесского, не удалось обнаружить никаких сведений о существовании такого офицера СС. Вызывает сомнение и объем сокровищ — в дневнике упоминается колонна из 260 грузовиков. Только один из тайников, расположенный во Вроцлаве, содержит 28 тонн золота из польского отделения Рейхсбанка, а в другом хранятся почти 50 картин кисти Рубенса, Караваджо и Рембрандта.Подобные публикации о сокровищах Третьего рейха появляются регулярно. В 2015 году в Польше безрезультатно искали железнодорожный состав с оружием и драгоценными камнями, якобы бесследно пропавший в 1945 году.