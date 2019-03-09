В субботу американского дипломата задержали при попытке провезти мину в аэропорт Шереметьево.

В субботу американского дипломата задержали при попытке провезти мину в аэропорт Шереметьево. Эксперты подтвердили, что обнаруженный при проверке рентгеном багажа сотрудника посольства США предмет действительно является минометной миной. В ней был установлен взрыватель, но корпус не был заполнен взрывчаткой, пишет ТАСС."Посольство США было немедленно извещено об инциденте. Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника", — прокомментировали инцидент в российском МИДе.В российском дипломатическом ведомстве случившееся назвали "сознательной провокацией". Как пояснил американец, он купил мину в личную коллекцию."Он просто не мог не понимать, что мина в багаже — это очень серьезно", — заявили МИДе.Как рассказали РИА Новости на Смоленской площади, США попытались проверить "надежность обеспечения безопасности России не только извне".Дипломат вылетел в Нью-Йорк из терминала D после изъятия опасного груза. Ему помогли переоформить билет на более поздний рейс из-за опоздания.