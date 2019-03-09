К отключению электричества в Венесуэле Америка не имеет никакого отношения, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

К отключению электричества в Венесуэле Америка не имеет никакого отношения, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.Причина отключения – в неудовлетворительности состояния электросетей страны, предположил он.Также Абрамс добавил, что США придерживаются в настоящий момент пути дипломатического, экономического и финансового давления на Венесуэлу, а не использования военной силы. Но последний вариант исключать нельзя, так как ситуация опасная и непредсказуемая.В четверг Каракас и большинство штатов в Венесуэле остались без света. Это было самое длительное отключение электроэнергии в истории страны.По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Президент Николас Мадуро во всем обвинил американский империализм.Сторонники Мадуро в пятницу вышли на улицы Каракаса с готовностью поддерживать своего президента в любых условиях. Это порядка 300 человек. Но большинство жителей столицы в проблемах все-таки винят власти, передает ТАСС.