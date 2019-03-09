Быстрее и легче всех работу в России находят медики. Дольше всех придется искать себе место неквалифицированным работникам.

Быстрее и легче всех работу в России находят медики. Причем как врачи, так и средний медперсонал: фельдшеры, рентген-лаборанты и пр.На втором месте — квалифицированные рабочие, занятые в строительной, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной отраслях, а также в области электроники, металлообработке и машиностроении. Третью почетную ступень "пьедестала трудоустройства" занимают охранники.А дольше всех придется искать себе место неквалифицированным работникам, считают в министерстве труда и социальной защиты РФ.