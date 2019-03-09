Спасательное судно с помощью крана подняло приводнившуюся в Атлантике капсулу Crew Dragon (Space). Та совершала тестовый полет к МКС. На борту капсулы находился манекен Рипли (в честь героини фильма Чужие) и 136 килограммов груза.

Спасательное судно с помощью крана подняло приводнившуюся в Атлантике капсулу Crew Dragon (Space). Та совершала тестовый полет к МКС. На борту капсулы находился манекен Рипли (в честь героини фильма "Чужие") и 136 килограммов груза.NASA сообщила, что на операцию потребовался час. Перед подъемом капсулу взяли на буксир катера SpaceX..В пятницу Crew Dragon после 5 дней полета отстыковался от МКС. Через 5 часов капсула, сбросив негерметичный грузовой отсек, сошла с орбиты, в плотных слоях атмосферы раскрыла парашют и совершила мягкое приводнение, передает "Интерфакс".