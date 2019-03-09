Дональд Трамп оставил свой автограф на Библии: американский президент подписал сразу несколько экземпляров и вручил их тем, кто пострадал от разрушительного торнадо в штате Алабама. Туда он приехал с визитом и встретился в одной из церквей с местными жителями, которые участвуют в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Дональд Трамп оставил свой автограф на Библии: американский президент подписал сразу несколько экземпляров и вручил их тем, кто пострадал от разрушительного торнадо в штате Алабама. Туда он приехал с визитом и встретился в одной из церквей с местными жителями, которые участвуют в ликвидации последствий стихийного бедствия.На чем расписываться, Трампу было не принципиально: автографы он оставил и на Библии, и на кепках собравшихся, передает телеканал "Россия 24".Мощный торнадо ударил по Алабаме в прошлое воскресенье, 3 марта. Его жертвами стали 23 человека, еще более 100 пострадали.