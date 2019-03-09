В хищении подозревают его знакомую

В хищении подозревают его знакомуюПолицейские Владимирской области раскрыли кражу денег с банковской карты.«В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 62-летний местный житель. Он сообщил, что со счёта его банковской карты похищены 37 тысяч рублей», - рассказали в ГУ МВД России по Владимирской области.Сотрудники полиции проверили информацию и вычислили, что к хищению может быть причастна 36-летняя знакомая потерпевшего.Женщина задержали и она созналась в преступлении.Она рассказала, что взяла карту во время совместного застолья. Женщина знала пин-код, сходила до банкомата и сняла деньги. После этого женщина подложила карту на место. Деньги она потратила.За кражу женщине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.