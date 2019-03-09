Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, снимавший их постановочные обстрелы, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, снимавший их постановочные обстрелы, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, инцидент случился утром в субботу, 9 марта. Беспилотник коммерческого типа "КАТАНА-АГРО", принадлежавший Вооруженным силам Украины, попал в зону поражения ПВО Народной милиции и был сбит в районе населенного пункта Попасная (находится под контролем Украины).В беспилотнике была обнаружена карта памяти, информацию с нее сейчас изучают военные специалисты ЛНР. Как заявил Марочко, данные с этой карты планируется использовать для возбуждения уголовного дела против командира 54-й бригады ВСУ, в зоне ответственности которой был сбит беспилотник.Он указал, что данный летательный аппарат был запущен украинскими силовиками для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ. Именно в этом районе представительство ЛНР в СЦКК в воскресенье утром зафиксировало серию взрывов на подконтрольной Киеву территории. "Это еще раз подтверждает наши предположения о том, что данные мероприятия украинских силовиков были спланированной провокацией", — цитирует слова Марочко РИА Новости. Он напомнил, что использование беспилотников у линии соприкосновения является нарушением минских договоренностей.Накануне Народная милиция ЛНР обвинила украинских военных в обстреле своих же позиций с целью обвинить республику срыве договоренностей о перемирии. Ранее стороны конфликта договорились о перемирии с 01:01 по Москве 8 марта.