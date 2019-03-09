Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золотые медали в танцах на льду на Универсиаде, проходящей в эти дни в Красноярске. Пара из России с результатом 183,01 балла стала первой на турнире.

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золотые медали в танцах на льду на Универсиаде, проходящей в эти дни в Красноярске. Пара из России с результатом 183,01 балла стала первой на турнире.Их соотечественники Софья Евдокимова и Егор Базин заняли второе место (181,33 балла). В тройке призеров оказался дуэт из Франции Аделина Галявиева/Луи Торон (177,23).Еще одна российская пара Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов расположились на пятом месте (166,82).