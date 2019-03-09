Нетрезвый водитель сбил свою жену, решив прокатиться поздним вечером после застолья. От полученных травм 25-летняя женщина, возвращавшаяся с прогулки, скончалась на месте. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Празднование Международного женского дня закончилось трагедией с летальным исходом для жителей Татышлинского района Башкирии, сообщает ГТРК "Башкортостан".По данным полиции, 30-летний мужчина отметил 8 марта и после застолья поздним вечером сел за руль автомобиля. Нетрезвый водитель поехал по деревне Арибашево и насмерть сбил собственную 25-летнюю супругу, шедшую по дороге с прогулки.От полученных травм женщина скончалась.