В Белорусском городе Лунинец местный житель расстрелял трех человек, передает РИА Новости.

В Белорусском городе Лунинец местный житель расстрелял трех человек, передает РИА Новости.Трагедия произошла 8 марта. 66-летний горожанин, будучи в гостях у 78-летней тещи, расстрелял ее, свою 56-летнюю жену и ее 50-летнего брата. Все трое скончались на месте. После этого мужчина попытался выстрелить из ружья себе в голову, но остался жив.Жена успела позвонить в правоохранительные органы, но милиционеры не успели – приехав на место происшествия, они обнаружили лишь тела убитых.Преступника поместили в больницу, он находится там под конвоем. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался, разрешения на хранение оружия у него не было. Что стало причиной стрельбы, не известно.