Злоумышленница с целью получения кредита предоставила в банк чужой паспорт и справку о доходах с недостоверными данными...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали 44-летнюю женщину, подозреваемую в попытке получения кредита путем мошенничества.В полицию поступило заявление от представителя службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что неизвестная женщина для получения кредита в размере 200 тысяч рублей предоставила в филиал банка на Долгоруковской улице документы, которые вызвали у сотрудников организации сомнение в их подлинности.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 44-летнюю приезжую женщину, временно зарегистрированную в столице. Установлено, что злоумышленница предоставила в банк чужой паспорт и справку о доходах с недостоверными данными.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60