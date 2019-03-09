В Испании сотрудники Гражданской гвардии задержали группу грабителей банков.

В Испании сотрудники Гражданской гвардии задержали группу грабителей банков. Они специализировались на взломе банкоматов при помощи взрывчатки, пишет ТАСС.Как сообщили полицейские, все пять подозреваемых — граждане Румынии, четверо из них уже под арестом. Грабители вскрывали бронированные аппараты, используя самодельную взрывчатку на основе пероксида ацетона. За внушительную взрывную силу вещество известно как "мать сатаны". При обыске полицейские нашли 730 грамов взрывчатки.Ранее "мать сатаны" использовали при подготовке и осуществлении ряда терактов.