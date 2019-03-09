Из-за ветра желтый уровень погодной опасности в Москве и области продлен на воскресенье, 10 марта. В МЧС предупредили о ветреной погоде и 9 марта, призвав москвичей быть внимательными и осторожными.

Из-за ветра желтый уровень погодной опасности в Москве и области продлен на воскресенье, 10 марта. По данным Гидрометцентра России, в воскресенье в столице будет облачно, небольшой дождь, местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 5 — 7 градусов выше ноля.Главное управление МЧС РФ по городу Москве тем временем предупреждает о ветреной погоде в столице сегодня, 9 марта. По данным ведомства, до 17 часов в столице ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. В МЧС призывают быть внимательными и соблюдать осторожность.Между тем, сегодня — самый теплый день 2019 года. Как сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро, к 11:00 температура воздуха на главной московский метеостанции на ВДНХ достигла плюс 5,7 градуса. Предыдущий максимум метеорологи фиксировали 17 февраля — плюс 5,3 градуса.В течение дня температура в столичном регионе местами может приблизиться к отметке плюс 7 градусов. Абсолютный температурный рекорд для 9 марта был установлен в 2017 году: тогда воздух в Москве прогрелся до плюс 10 градусов.