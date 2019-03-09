Токарь прострелил ногу начальнику цеха из-за конфликта, связанного с выплатой зарплаты. Противостояние мужчин на территории предприятия, расположенного в столице Башкирии, попало в объектив автомобильного регистратора пострадавшего.

Автомобильный регистратор запечатлел вооруженное противостояние, произошедшее в Уфе в минувшую пятницу, 8 марта.По данным СМИ, 27-летний токарь Уфимского моторостроительного производственного объединения повздорил с 31-летним начальником цеха. Конфликт произошел на территории предприятия.По одной из версий, причиной недопонимания между мужчинами стал вопрос о выплате заработной платы. Очевидно, что стороны не пришли к соглашению и тогда токарь извлек имевшийся у него травматический пистолет.Рабочий открыл огонь по машине руководителя, после чего выстрелил начальнику в ногу.Известно, что стрелок задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".